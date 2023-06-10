Bafra'da balkondan kıyafet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde geceleri balkondan kıyafet çalan bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi Kırım Sokakta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi geceleri mahalleye gelerek balkonda asılı halde olan çamaşırları elindeki sopa yardımıyla düşürdükten sonra yanında getirdiği poşete koyup uzaklaştı. Kıyafetlerinin çalındığı farkeden mahalle sakinlerinden Burak Ay sokaktaki güvenlik kamerası yardımı ile kıyafetlerinin nasıl çalındığı tespit etti. Polise giderek şikayette bulundu. Hırsızın yakalanması için çalışma sürüyor. (DHA)