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Bafra'da Balık Tutarken Tekne Alabora Oldu, Bir Kişi Kayıp

Bafra'da Balık Tutarken Tekne Alabora Oldu, Bir Kişi Kayıp
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Samsun'un Bafra ilçesinde balık tutarken tekneleri alabora olan iki kişiden biri yüzerek kıyıya ulaştı. Kayıp olan Orhan Çorbacı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 2 kişiden Cengiz Liman (68) yüzerek kıyıya ulaşırken, kaybolan Orhan Çorbacı'nın (34) bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bafra ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Liman ile Orhan Çorbacı balık tutmak için 'Liman 55' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra dalgalı denizde tekne alabora oldu. Suya düşen balıkçılardan Cengiz Liman yüzerek kıyıya çıktı. Ancak, Orhan Çorbacı'yı göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kayıp olan Çorbacı'nın bulunabilmesi için denizde ve kıyı çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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