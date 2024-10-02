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Bafra'da Balık Tutarken Kaybolan Orhan Çorbacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra'da Balık Tutarken Kaybolan Orhan Çorbacı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olması sonucu kaybolan Orhan Çorbacı, 3 gün sonra cansız bedeni bulunarak defnedildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan ve 3 gün sonra kayalıklara arasında cansız bedeni bulunan Orhan Çorbacı (34) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 29 Eylül saat 21.00 sıralarında Bafra ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Liman ile Orhan Çorbacı, balık tutmak için 'Liman 55' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra dalgalı denizde tekne alabora oldu. Suya düşen balıkçılardan Cengiz Liman yüzerek kıyıya çıktı. Liman, arkadaşını göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kayıp olan Orhan Çorbacı'nın bulunabilmesi için denizde ve kıyı çevresinde çalışma başlattı. Ekipler, 3 gün süren arama çalışmalarında dün sabah saatlerinde Orhan Corbacı'nın kayalıkların arasında cansız bedenine ulaştı.

Orhan Çorbacı'nın cenazesi, Yeşilyazı Mahallesi'ndeki Avunca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından öğle vakti toprağa verildi. Cenazeye Çorbacı'nın ailesi, yakınları ve mahalleliler katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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