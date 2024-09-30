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Bafra'da Balık Tutarken Kaybolan Orhan Çorbacı için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Bafra'da Balık Tutarken Kaybolan Orhan Çorbacı için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tekneden düşen Cengiz Liman kıyıya ulaşırken, Orhan Çorbacı’nın bulunması için jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri, dron desteğiyle arama yapıyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan Orhan Çorbacı (34) için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam, Bafra ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Açıldıkları denizde balık tutarken alabora olan tekneden suya düşen Cengiz Liman (68) yüzerek kıyıya ulaştı, yanındaki Orhan Çorbacı ise kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çorbacı, bulunamadı. Bugün de sabahın erken saatlerinden beri jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor. Bölgede bulunan Orhan Çorbacı'nın yakınları da umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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