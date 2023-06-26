Bafra'da arkadaşının telefon ve cüzdanını gasp eden şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşının telefon ile cüzdan gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi kısa sürede şehir merkezinde yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşının telefon ile cüzdan gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, daha önceden arkadaş oldukları öğrenilen, şüpheli E.K. ile Ö.T. Çilhane Mahallesi'nde buluştu. Arkadaşının cüzdan ve telefonunu gasbettiği öne sürülen E.K. olay yerinden kaçtı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi kısa sürede şehir merkezinde yakaladı.

Emniyete götürülen E.K'nin işlemleri sürüyor.