Bafra'da Arife Günü mezarlık ziyaretleri gerçekleşti

Bafra'da Arife Günü mezarlık ziyaretleri gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arife gününde mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arife gününde mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Bafra Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği, şehit aileleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Garnizon Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu.

Dualar edildikten sonra şehit kabirlerine gül bırakıldı.

Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.