Bafra'da Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 27 yaşındaki B.Y., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bafra ilçesinde park halindeki bir araçta bulunan 3 kişiden şüphelenen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında B.Y'nin (27) hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan hakkında toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.