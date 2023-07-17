Bafra'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
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Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda F.K, Ş.S. ve N.T. isimli hükümlüler yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Bafra ilçesinde aranan 3 firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışma sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.K, Ş.S. ve N.T. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel