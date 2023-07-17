Bafra'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda F.K, Ş.S. ve N.T. isimli hükümlüler yakalandı ve cezaevine gönderildi.