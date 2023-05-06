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Bafra'da anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

Bafra'da anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde anaokulu öğrencileri, Kent Güvenlik Yönetim Merkezi'ni gezdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde anaokulu öğrencileri, Kent Güvenlik Yönetim Merkezi'ni gezdi.

Bafra Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu öğrencileri, Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Merkezi'ni götürüldü. Burada polis memurları tarafından küçük öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Çocuklara trafik kurallarının önemi, ışıkların ve trafik levhalarının anlamları, emniyet kemerinin kullanımı, okul servis araçlarına binip inerken dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Hisarcık Samsun Atiye Bafra Güncel Haberler

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