Bafra'da Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ve Bafra Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları hakkında bilgi verildi. İlçede son yıllardaki en büyük alt yapı çalışmasının yapıldığı belirtilirken, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşendiği ifade edildi. Çalışmaların yüzde 82'sinin tamamlandığı ve yakın zamanda tamamlanması planlanan projenin ilçe için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ve Bafra Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları sürüyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede son yıllardaki en büyük alt yapı çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

SASKİ'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda bu güne kadar 94 bin 116 metre içme suyu, 7 bin 315 metre kanalizasyon ve 102 bin 228 metre yağmur suyu hattı döşendiğini belirten Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak bizlerde projenin her aşamasında desteğimizi sağlıyoruz. Belediyelerde toprak altına yapılan yatırımın her zaman risk taşıdığının farkındaydık. Lakin yağmur yağdığında su baskını endişesi yaşamayan, kaliteli su içmek en tabi hakkı olan ve kanaliazsyon noktasında modern şehir çizgisini yaşamak için bu yatırımın gerçekleşmesi gerekiyordu. Bafra'da şuan 300 ile 800 milimetre şebeke boruları, yerini en küçüğü 1000 milimetre en büyüğü ise 2 bin milimetre büzlere bırakıyor. 40 - 50 yıl önce yapılmış 115 kilometre asbest boru hattı değişiyor. Kısaca oldukça büyük bir proje hayata geçmek üzeredir." dedi.

Kılıç, içme suyu hattının yüzde 82'si tamamlandığını dile getirerek, "Yıl sonuna kadar yaklaşık 15 mahallemiz, 2024'ün ilk aylarında ise tüm merkez mahallemiz özlemini duyduğu kaliteli suya kavuşmuş olacak. Sadece içme suyu aşaması bile ilçe için hayati değerde ve Bafra bu yatırımın farkındadır." şeklinde konuştu.