Bafra'da Alışveriş Festivali ile Ev Hanımlarına Ekonomik Destek

Bafra Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) kapsamında ev hanımlarının kurslarda edindikleri el sanatları becerileri, "Alışveriş Festivali" aracılığıyla gelire dönüştürülerek aile ekonomilerine katkı sağlanıyor.

Gazipaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde düzenlenen "Alışveriş Festivali", Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek.

Etkinlik, kadınların ürettikleri ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

Aile Destek Merkezi usta öğreticisi ve Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, projenin temellerinin 2011 yılına dayandığını belirterek, "İşsiz ev kadınlarımızın ürettiği harika ürünleri ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek istedik. Yavaş yavaş ilerleyen bu proje, bu sene Bafra Kaymakamlığımızın Aile Destekleme Merkezindeki kadınlarımızla bambaşka bir boyuta ulaştı. El sanatlarının eğitimlerini aldılar." dedi.

Ertekin, kadınların ürettiği ürünleri nasıl satacakları düşüncesinden yıla çıkarak alışveriş festivali düzenleme kararı aldıklarını anlattı.

Kaymakamlığın da onayıyla Bafra Umut Derneği'nin yanındaki arazide etkinliğin düzenlendiğini aktaran Ertekin, "Yaklaşık altı gündür buradayız, satışlarımız çok güzel gidiyor. Bize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye ekledi.

Proje kapsamında eğitimlerin yıl boyunca devam ettiğini vurgulayan Ertekin, şunları kaydetti:

"Yılın 12 ayı boyunca üçer aylık dönemler halinde kadınlarımız buraya gelip eğitim alıyor. Üstelik belirli bir ücretleri de var, yani kadınlarımızın harçlıkları oluyor. Hem el emeklerini öğreniyor hem de ürettiklerini bu şekilde düzenlenen etkinliklerde satışa sunmaları için kendilerine yardımcı oluyoruz. Sadece el sanatları da değil, aynı zamanda başka seminerleri de oluyor kadınlarımızın. Gerçekten çok güzel bir proje bu, inşallah devamı da gelir."

Kermesin en önemli özelliklerinden birinin satışlardan kesinti yapılmaması ve yer ücreti alınmaması olduğuna işaret eden Ertekin, "Kermesimizde kim ne satıyorsa, gelir doğrudan kendisine kalıyor. Herhangi bir kesinti yok, yer ücreti de almıyoruz. Kadınlarımız bu şekilde kendi ekonomilerine doğrudan katkı sağlamış oluyor." açıklamasında bulundu.