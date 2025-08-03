Bafra'da Akraba Kavgasında Silahlı Yaralama
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabasıyla tartışan Efe Ç., Doğukan Ç. tarafından bacaklarından ve kasığından silahla yaralandı. Olayın ardından Efe Ç. hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde akraba olan Efe Ç. (26) ile Doğukan Ç. (30) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Doğukan Ç, Efe Ç'yi bacaklarından ve kasığından tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Efe Ç, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel