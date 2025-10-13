Haberler

Bafra'da Ailevi Tartışma Sonrası Cinayet: Şüpheli Teslim Oldu

Bafra'da Ailevi Tartışma Sonrası Cinayet: Şüpheli Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren K.K. (36), teslim oldu. Olay, ailevi meseleler nedeniyle yaşanan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, teslim oldu.

Bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı (31) dün karşılaştığı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde tabancayla vurduktan sonra kaçan K.K. (36), Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

K.K, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede dün, ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (31) tabancayla vurarak ağır yaralayan K.K. (36) olay yerinden kaçmış, Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolunda meydana gelen olayda ağır yaralanan Özocak, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.