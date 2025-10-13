Bafra'da Ailevi Tartışma Sonrası Cinayet: Şüpheli Teslim Oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, teslim oldu.

Bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı (31) dün karşılaştığı Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolu üzerinde tabancayla vurduktan sonra kaçan K.K. (36), Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

K.K, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede dün, ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (31) tabancayla vurarak ağır yaralayan K.K. (36) olay yerinden kaçmış, Sarıköyü Mahallesi Sarıköyü yolunda meydana gelen olayda ağır yaralanan Özocak, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.