Bafra'da 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Bafra'da 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki A.T, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Sungur Bey Sokak'ta apartmanın 6. katındaki dairede ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki erkek A.T, pencereden düşerek önce ağaca çarptı, ardından toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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