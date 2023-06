Bafra'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikameti seyir halinde olan Adem Bahçevancıidaresinde ki 57 AN 075 plakalı otomobil galericiler sitesi önünde an yoldan ana yola u dönüşü yapan Kadir Durgun'un kullandığı 77 DY 823 plakalı otomobile çarptı. Kazada 57 AN 075 plakalı otomobil Adem Bahçevan, 77 DY 823 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Durgun ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Beyazpınar(57), Hatice Beyazpınar, Ali Eren Durgun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.