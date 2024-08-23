Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuva, Gençlik Merkezinde yapıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporun birleştirici gücü sayesinde toplumda tüm bireyleri bir arada görmenin güzelliğini yaşadıklarını kaydetti.