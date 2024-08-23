Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası, Bafra Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya katılanlar, sporun birleştirici gücüyle bir araya gelmenin keyfini yaşadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuva, Gençlik Merkezinde yapıldı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporun birleştirici gücü sayesinde toplumda tüm bireyleri bir arada görmenin güzelliğini yaşadıklarını kaydetti.