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Bafra'da 3 Aralık Dünya Engeller Günü programı düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program düzenlendi.

Bafra Kaymakamlığı ile Bafra Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Parkı sosyal tesislerinde düzenlenen programa 255 engelli katıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmasında, engellilerin dertlerini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan, engelli dernek başkanları ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İnsan olmak istiyorsak, sizleri anlamalıyız. Bizlere empati vererek, yardımlaşma duygusunu veriyorsunuz. Toplumsal varlığın açısından sizler bizler için değerlisiniz." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise belediye olarak Engelli Koordinasyon Merkezinin olmasının engellilere verdikleri kıymeti gösterdiğini dile getirerek, "Sizlerin problemlerini çözme yolunda atılacak adımlara yol gösteriyorsunuz. Bizler, sizler için her daim gece gündüz yılın her günü telefonumuz çalsa sizlere rahatlıkla cevap veririz. Engellilerimiz için ne yapılmak gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül de Dünya engellilerin taleplerinin dikkate alınmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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