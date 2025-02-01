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Bafra'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bafra'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 55 JC 176 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi Altınkaya Caddesi'nde yol üzerinde plastik atık görerek yavaşlayan M.T'nin kullandığı 55 JA 936 plakalı hafif ticari araca, H.İ.T. idaresindeki 55 AJP 532 plakalı cip de kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan N.U. yaralandı. N.U, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan cipin sürücüsünün oto tamircisi olduğu, tamir ettiği araçla deneme sürüşüne çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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