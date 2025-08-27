Bafra'da 3 Araçlı Kaza: 3 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, 3 araç birbirine çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı, kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu ve para cezası verildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alparslan Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Aynı yöne giden Oğuzhan Ç.'nin (26) kullandığı 55 RN 02 plakalı otomobil ile Galip E.'nin kullandığı 71 ER 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil ile hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle akaryakıt istasyonundan çıkış yapmak isteyen Arif S.'nin (43) kontrolündeki 55 T 4543 plakalı taksiye çarptı. Kazada, taksinin şoförü Arif S., otomobilin sürücüsü Oğuzhan Ç. ile yanındaki Kerem İ., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede yapılan kontrollerde Oğuzhan Ç.'nin alkollü olduğu belirlenip, ehliyetine el konuldu. 15 bin 900 lira da para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
