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Bafra'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, nöbetçi hakimliğe çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında ceza kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'yi (32) Mevlana Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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