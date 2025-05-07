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Bafra'da 2025 Kavun Karpuz Ekimleri Gecikti

Bafra'da 2025 Kavun Karpuz Ekimleri Gecikti
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 2025 yılı kavun karpuz fidesi ekimleri hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı. Geçen yıl başarılı bir hasat elde edilirken, bu yılki verimlerin yüzde 30 oranında düşmesi bekleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2025 yılının kavun karpuz fidesi ekimleri gecikmeli olarak başladı.

Kızılırmak Nehri'nin taşıdığı sularla zenginleşen alüvyonlu Bafra Ovası'nda, resmi rakamlara göre 10 bin dekar alana karpuz, 8 bin dekar alana kavun ekimi yapılacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, 2025 yılının tarım sektörü için zorlu bir başlangıç yaptığını söyledi.

Geçen yıl da ovada 10 bin dekar alana karpuz ve 8 bin dekar alana kavun ekildiğine işaret eden Tosuner, "Dönüm başına karpuzda 7 bin kilogram, kavunda ise 4 bin 500 kilogram gibi güzel verimler elde etmiştik. Hatta üreticilerimiz, geçen seneki hasattan oldukça memnundu. Ancak bu yıl hava koşulları hiç de istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle yılın başındaki aşırı soğuklar, tarımsal faaliyetlerde ciddi gecikmelere yol açtı. Çiftçilerimiz tarlalarını zamanında ekime hazırlayamadı. Üstüne bir de aşırı yağışlar eklenince, ovamızın alçak kesimlerinde su baskınları meydana geldi. Şu anda bile 2025 yılı ekimleri hala devam ediyor." dedi.

"Kavun ve karpuz üretiminde çiftçilerimiz tamamen organik yöntemleri tercih ediyor"

Bafra Ovası'nın ürün kalitesine vurgu yapan Tosuner, şöyle devam etti:

"Bizim ovamızda yetişen sebzeler, kavun ve karpuz gerçekten de çok kaliteli ve lezzetli oluyor. Öyle ki, her vatandaşımız marketten alıp evinde gönül rahatlığıyla tüketebilir. Özellikle kavun ve karpuz üretiminde çiftçilerimiz tamamen organik yöntemleri tercih ediyor. Maalesef geçtiğimiz ağustos ve eylül aylarında bölgemizde büyük bir doğal afet yaşandı. Bu durumun etkisiyle bu yılki üretimde ciddi düşüşler bekliyoruz. Geçen yıl zarar gören ekili alanlar da düşünüldüğünde, bu düşüşün en az yüzde 30 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle de birçok çiftçimiz alternatif olarak çeltik ekimine yöneliyor."

Şeyhören Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Muzaffer Zengin de nisan ayının sonuna doğru kavun karpuz ekimimize başladıklarını belirterek, "Elli dönüm ekim yaptık, 50 dönüm daha yapacağız. Temmuzun ilk haftasında hasadımızı yapmayı planlıyoruz. Bu yılın hasadının tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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