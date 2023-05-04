Bafra'da 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek turnuvaya 10 takım katılacak. 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katılabileceği turnuvada bu yıl kız futbolcular da yer alabilecek.

Turnuva, 8-18 Mayıs tarihlerinde ilçedeki eski şehir stadyumu yanındaki suni çim sahada gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılmak için Mevlanaspor, Dededağ Futbol Kulübü, 1930 Bafraspor, Bafra Gençlik Merkezi, 1453 Fetih Spor Kulübü, 23 Nisan Futbol Akademi, Bafra Futbol Kulübü, Gazi Osman Paşa İlköğretim, Genç Bafraspor ve Bafra İdmanyurdu takımları başvurdu.