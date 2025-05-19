Bafra'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi

Bafra'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla '19 Mayıs Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süslenen bisikletleriyle pedal çevirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi.

Bafra Belediyesi tarafından "Bisikletini Al Gel, Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen bisikletler de güzel görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe, vatandaşların yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cemil Musaoğlu da katılarak pedal çevirdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.