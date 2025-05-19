Bafra'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla '19 Mayıs Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süslenen bisikletleriyle pedal çevirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi.
Bafra Belediyesi tarafından "Bisikletini Al Gel, Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen bisikletler de güzel görüntüler oluşturdu.
Etkinliğe, vatandaşların yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cemil Musaoğlu da katılarak pedal çevirdi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel