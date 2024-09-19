Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi
Bafra ilçesinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı, yağış nedeniyle aksamalara rağmen gerçekleştirildi. Gaziler, sabah kahvaltısında bir araya geldi ve daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İstiklal Marşı ile saygı duruşu yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, yerel protokol tarafından yapıldı ve etkinliğe çeşitli siyasi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı düzenlendi.
Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde sabah saatlerinde yağış olması sebebiyle programda aksama yaşandı.
Gaziler ilk olarak Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde kahvaltıda buluştu.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende İstiklal Marşı okundu, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk Anıtı'na, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Muharip Gaziler Derneği çelenk sundu.
Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin, dernek binasında, protokol heyetini kabul etti.
19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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