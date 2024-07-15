Samsun Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında düzenlenen yürüyüş, Türk bayrakları ve mehteran takımı eşliğinde yapıldı.

Akşam ezanının okunmasının ardından meydanda namaz kılınarak dua edildi.

Etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı, şehitler için Kur'an tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldı, dua edildi.

15 Temmuz temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Etkinliğe Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.