Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi. FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Bafra Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler okunup dua edildi ve kabirlere karanfil konuldu. Programa birçok siyasi temsilci, şehit aileleri, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi.
FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Bafra Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
Törende İlçe Müftüsü İbrahim Memiş Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler okunup dua edildi.
Törenin ardından kabirlere karanfil konuldu.
Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta, şehit aileleri ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.