Haberler

Bafra'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bafra'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 8 bin biberiye fidesi toprakla buluşturulurken, ilçe merkezinde 3 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı. Bafra Orman İşletme Müdürü, bu seferberliğin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kuşçular Mahallesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 8 bin biberiye fidesi toprakla buluşturuldu, ilçe merkezinde de 3 bin mavi selvi, kara selvi ve fıstık çamı türü fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, törende yaptığı açıklamada, yeşil vatan için güçlü bir imza attıklarını belirterek, "Orman varlığını artırmanın yanı sıra aromatik bitki ekimleri bölgemiz ekonomisine de yeni bir kapı açacaktır. Tüm Bafra halkını bu milli seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

Fidan dikim törenine Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Delebe, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mücahit Serkan Köklü, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.