Bafra'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kuşçular Mahallesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 8 bin biberiye fidesi toprakla buluşturuldu, ilçe merkezinde de 3 bin mavi selvi, kara selvi ve fıstık çamı türü fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, törende yaptığı açıklamada, yeşil vatan için güçlü bir imza attıklarını belirterek, "Orman varlığını artırmanın yanı sıra aromatik bitki ekimleri bölgemiz ekonomisine de yeni bir kapı açacaktır. Tüm Bafra halkını bu milli seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

Fidan dikim törenine Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Delebe, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mücahit Serkan Köklü, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.