Bafra'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.D. isimli firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.