Bafra Belediyesinden borç yapılandırma uyarısı

Emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunulması gerektiği bildirildi.

Emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunulması gerektiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılacak vergi yapılandırması ile vatandaşların belediyeye borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık yaşayacakları belirtildi.

Önceki dönemlere ait beyana dayanan emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile bunları bağlı vergi cezalarının gecikme faizleri ve gecikme zamlarının yapılandırma kapsamına girdiği aktarılan açıklamada, borçlarını yapılandırmak isteyenlerin Bafra Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden ve "www.bafra.bel.tr" internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.