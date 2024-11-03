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Bafra Belediyesi Zabıta Ekipleri Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

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Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satan işletmeleri hijyen standartlarına uyum açısından denetlemeye devam ediyor. 25 kasapta gerçekleştirilen denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı, ancak kurallara uymayan işletmelere yasal işlemler yapılacağı açıklandı.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri fırın ve market denetimlerinin ardından ilçede bulunan 25 kasapta denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmadı.

Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, fırın, unlu mamulleri ve şarküterilerde denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uyguluyor.

Denetimler sırasında kasapların yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediğini inceleyen zabıta ekipleri, hijyen ve etlerin kalite kontrolünü yaptı.

Zabıta, kasaplarda yürütülen denetimlerde işletmelere uyarılarda bulundu, kurallara uymayan iş yerleriyle ilgili yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İlçe genelinde "444 55 69" numaralı Bafra Belediyesi İletişim Hattına gelen şikayetler doğrultusunda denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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