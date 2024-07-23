Bafra Belediyesi Yaz Ayı Çalışmalarını Sürdürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye ekipleri yaz ayı çalışmalarını sürdürüyor.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirilen, refüj çiçeklendirme, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz görünüme kavuşturuyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hamit Kılıç,"Bafra'mızın güzelliğine güzellik katmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra görüntü kirliliği oluşturan ağaç ve bitkilerde de budama çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da park alanlarımızın bakım onarımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Daha güzel bir Bafra için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.