Samsun'da öğrencilere deneme seti ve dijital destek verilecek

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere dijital platform üyeliği ile kitap ve kaynak desteği sunuyor. 4 bin öğrenciye 1 milyon soruluk dijital kütüphane erişimi sağlanacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) hazırlanan öğrencilere yönelik kaynak kitap desteğini bu yıl dijital platform üyeliğiyle genişleterek sürdürüyor.

Bafra Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma kapsamında, ilçede sınav maratonuna hazırlanan binlerce öğrenciye deneme setleri ve 1 milyon soru kapasiteli dijital kütüphane erişimi sağlanıyor.

Bu yıl ilçede LGS'ye girecek 1950 öğrenciye 8'li deneme kitabı, YKS'ye girecek 1550 öğrenciye ise 10'lu deneme kitabı hediye ediliyor.

Ayrıca Bafra Belediyesi Okuma Salonu'nda sınavlara hazırlanan 500 mezun öğrenci de dahil olmak üzere 4 bin öğrenciye, 1 milyona yakın sorunun bulunduğu 1 yıllık "Dijital Okul" üyeliği Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından armağan ediliyor.

Altınkaya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını vurguladı.

Bir süredir devam eden bu desteği bu yıl dijital platformla güçlendirdiklerini belirten Kılıç, "Bu yıl yaptığımız dağıtımda kitaplarımızın yanında yaklaşık 1 milyon soruya ulaşabilecekleri şifreleri de çocuklarımıza veriyoruz. Toplamda 3 bin 700 civarında kitap ve şifre dağıtıyoruz. Amacımız üniversiteye girecek öğrencilerimizin tercih edecekleri bölümlere veya lise sınavına giren çocuklarımızın istedikleri okullara yerleşmesine katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri tarafından tüm okullardaki son sınıf öğrencilerine ulaştırılacak dijital okul şifreleri, özel olarak hazırlanan kartvizitler şeklinde teslim edildi.

Öğrenciler, dijitalokul web adresi üzerinden kendilerine verilen şifrelerle giriş yaparak 1 yıl boyunca ücretsiz aboneliklerini aktif hale getirebilecek.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
