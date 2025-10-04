Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Tarih Bilinci Aşılama Projesi

Bafra Belediyesi tarafından başlatılan Müzelerimizi Geziyorum, Tarihimizi Öğreniyorum Projesi devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Bafra'daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri Samsun Müzesi, Gazi Müzesi ve Bandırma Gemi Müzesi'ne götürüldü.

Proje ile öğrencilere tarihi mekanları gezdirerek kültürel değerlerle tanışmaları ve tarih bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kültürel miraslarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu projeyle öğrencilerimizi tarih ve kültürle buluşturuyor, yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu projelerin gençlerimizin kültürel ve tarihi değerlere olan ilgisini artıracağına inanıyoruz. Gençlerimizin tarihleriyle ve değerleriyle ilerlemelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.