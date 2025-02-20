Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Destek: Deneme Kitabı Dağıtımı

Bafra Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla deneme kitabı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak desteğinde bulunmak ve motivasyon sağlamak amacıyla Galip Öztürk Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencilerine 6'lı LGS deneme kitabı setini, Bafra Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine de Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme kitabı setini hediye etti.

Kılıç, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek sınav formatına uygun, özenle hazırlanmış deneme kitabı setlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini anlatarak, "İlçemiz genelinde 1750 LGS ve 2 bin TYT deneme kitabı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız bizim için çok değerli. Onların hayallerine giden yolda bizlerin yaptığı ufacık bir şey. Hepsinin gözlerindeki azmi ve ışığı görüyorum. Biliyorum ki hepsi en iyi yerlere gelecekler ve bizi hatırlayacaklar. Hayatlarının her alanında destekçileri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.