Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Destek: Deneme Kitabı Dağıtımı

Bafra Belediyesi'nden Öğrencilere Destek: Deneme Kitabı Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik deneme kitabı seti dağıttı. Başkan Kılıç, öğrencilerin başarılarına katkıda bulunmak için her yıl bu uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Bafra Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla deneme kitabı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak desteğinde bulunmak ve motivasyon sağlamak amacıyla Galip Öztürk Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencilerine 6'lı LGS deneme kitabı setini, Bafra Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine de Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme kitabı setini hediye etti.

Kılıç, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek sınav formatına uygun, özenle hazırlanmış deneme kitabı setlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini anlatarak, "İlçemiz genelinde 1750 LGS ve 2 bin TYT deneme kitabı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız bizim için çok değerli. Onların hayallerine giden yolda bizlerin yaptığı ufacık bir şey. Hepsinin gözlerindeki azmi ve ışığı görüyorum. Biliyorum ki hepsi en iyi yerlere gelecekler ve bizi hatırlayacaklar. Hayatlarının her alanında destekçileri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
img

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
img

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
img

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.