Bafra Belediyesi Kırsal Mahallelerde Beton Yolları Hızlandırıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye, beton santrali yatırımıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beton Santrali, Konkasör Tesisi ve Elek Tesisi yatırımlarıyla üretim kapasitesini artıran ve maliyet avantajı sağlayan Bafra Belediyesi, özellikle tarım bölgelerinde yoğun kullanılan yollarda uzun ömürlü beton uygulamalarına ağırlık veriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yakıntaş Mahallesi'nde 3 bin metre, Kahraman Mahallesi'nde 4 bin 150 metre yol tamamlandı. Taşköprü Mahallesi'nde ise 5 bin metrelik yol yapımının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, beton santralinin zaman ve maliyet açısından önemli tasarruf sağladığını vurgulayarak, "Tek gayemiz insanımıza hizmet etmektir. Bir tarım şehri olan Bafra'da, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Kılıç, beton yolların asfalta göre daha ekonomik, uzun ömürlü ve mevsimsel şartlara daha dayanıklı olduğunu belirterek, bu yöntemle yapılan yolların kısa sürede hizmete açılmasının da önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.