Bafra Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi ödemeleri için uyarıda bulundu

Bafra Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi (ÇTV) birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

Bafra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emlak vergisi ve iş yeri çevre temizlik vergisi birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresinde ödemeleri önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

Emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti ise kasım ayında ödenecek.

Ödeme, Bafra Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile yapılabileceği gibi, e-Devlet ve "www.bafra.bel.tr" sitesinden de gerçekleştirilebilir.