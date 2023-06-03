Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını inceledi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, SASKİ tarafından tamamlanan çalışmaların ardından Bafra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yürütülen parke ve beton yol çalışmalarını inceledi. Kılıç, ilçenin her noktasında çalışmaların hızlandığını belirtti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.

Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarının tamamlandığı noktalarda Bafra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yürütülen parke ve beton yol çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mevsim itibarıyla ekiplerinin ilçenin her noktasında çalışmalarını hızlandırdığını belirten Kılıç, "Şehitliğimizde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu alandaki çalışmalarımız kısa süre içerinde tamamlanacak." dedi.

Aynı zamanda SASKİ'nin koordinasyonunda ilerleyen son 50 yılın en kapsamlı altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda parke ve beton yol çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu güne kadar aralarında İshaklı Mahallesi, Değirmen Sokak, Kemalpaşa Mahallesi, Lise Caddesi, Eski Şube Caddesi Ziyaettin Sokak, Şehit Hüseyin Var Sokak, Gazi Ünsal Ertekin Sokak, Necati Bora Sokak ve Kahramanlar 2 Sokak olmak üzere 20 bin metrekare parke yol yapıldı. Kısa zamanda Kemalpaşa Mahallesi, Kahramanlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sokaklar, Medine Sokak, Miralay Sokak, Yücel Geçidi, Yücel Sokak, Hakim Sokak, Düzenli Sokak, Düzenli Geçidi, Şehit Erhan Özdaş sokaklarımızda parke yol çalışmalarımızı tamamlayacağız. Gazi Osman Paşa Mahallemizdeki Hendekli Sokak'ta ise beton yol çalışmamız devam ediyor. Güzel evimizi çok daha güzel noktalara taşımak için yoğun çalışmalarımıza yorgunluk hissine kapılmadan devam edeceğiz."