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Bafetimbi Gomis 5. golünü kaydetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bafetimbi Gomis 5. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fatih Karagümrük maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fatih Karagümrük maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Bafetimbi Gomis'ten geldi. Müsabakanın başında 4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Gomis, meşin yuvarlağı kaleci Vivano'un solundan ağlarla buluşturdu.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Fransız futbolcu bu 5 golün 3'ünü penaltıdan kaydederken, ayrıca 1 penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 90+4. dakikada yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Bafetimbi Gomis 5. golünü kaydetti

Bafetimbi Gomis 5. golünü kaydetti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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