Bafa Gölü'nde jandarma, botla devriye görevine başladı - Haberler

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Bafa Gölü'nde jandarma, botla devriye görevine başladı

AA - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, Bafa Gölü'nde botla devriye görevine başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, Bafa Gölü'nde botla devriye görevine başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde bot timi oluşturuldu.

Tim, bir bölümü Aydın bir bölümü Muğla sınırları içinde bulunan doğal güzelliğiyle ünlü Bafa Gölü'nde, 200 beygir gücünde motora sahip, 14 kişi kapasiteli, şişme oda özelliği de olan botla devriye görevi yapacak.

Asayiş olaylarına müdahale edecek tim, kaçak avcılıkla ve orman yangınlarıyla mücadele, çevrenin korunması gibi konularda da görev ifa edecek.

AA / Güncel

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