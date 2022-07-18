Bae "Yüksek Doğruluğa Sahip" Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı - Haberler

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Bae "Yüksek Doğruluğa Sahip" Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı

Xinhua - Güncel
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Bae 'Yüksek Doğruluğa Sahip' Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı

DUBAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uzay Ajansı Pazar günü yaptığı açıklamayla ülkenin "yüksek doğruluğa sahip radar uydularından oluşan bir ağ" kurmak ve uzay programlarını desteklemek üzere 3 milyar BAE dirhemi (820 milyon ABD doları) tutarında fon ayırdığını duyurdu.

DUBAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uzay Ajansı Pazar günü yaptığı açıklamayla ülkenin "yüksek doğruluğa sahip radar uydularından oluşan bir ağ" kurmak ve uzay programlarını desteklemek üzere 3 milyar BAE dirhemi (820 milyon ABD doları) tutarında fon ayırdığını duyurdu. BAE Uzay Ajansı'nın yazılı açıklamasında altı yıllık uydu geliştirme programı kapsamında "ilk uydunun üç yıl içinde fırlatılacağı" belirtildi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "BAE'nin yeni gelişmekte olan uzay programını desteklemeye adanmış bir fonun kurulması ve radar uydularının geliştirilmesine yönelik yeni bir inisiyatifin uygulamaya konması, bu can alıcı önemdeki sektördeki artan yeteneklerimizi genişletecek ve öte yandan çevresel sürdürülebilirlikteki inovasyonu hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

El Nahyan, "Yeni proje, BAE'nin uzay sektöründeki rekabet gücünü geliştirmeyi ve çevreyi iklim değişikliğine karşı korumayı amaçlamaktadır" diye ekledi. Fon, gelişmiş görüntüleme imkanları sunmak üzere radar teknolojisinden yararlanacak Sirb (Arapça'da kuş sürüsü) uydularının geliştirilmesini desteklemekte kullanılacak. BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Sirb uydularının "gece ve gündüz bir metrelik doğrulukla" veri ve görüntü gönderebileceğini söyledi. BAE Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Sirb uyduları, BAE ile uluslararası şirketler arasındaki bir dizi ortaklık yoluyla inşa edilecek.

Xinhua / Güncel

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