BAE, Suudi Arabistan'ın Yemen'de güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarını memnuniyetle karşıladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın siyasi istikrarsızlığın giderek arttığı Yemen'de, güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Abu Dabi yönetiminin Yemen'de istikrar ve kalkınmayı güçlendiren her türlü girişimi destekleme konusundaki taahhüdünü koruduğu ve bunun bölgenin güvenliği ve refahına olumlu yansıyacağı belirtildi.

Açıklamada "BAE, Yemen'in güvenliği ve istikrarını desteklemeye yönelik Suudi Arabistan tarafından yürütülen kardeşçe çabaları memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki "güney meselesinin" tüm Yemenli tarafların katılacağı diyalog yoluyla ve kapsamlı siyasi çözüm çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etmişti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.