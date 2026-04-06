BAE: İran'dan atılan 12 balistik füze, 2 seyir füzesi ve 19 İHA'ya müdahale edildi, 4 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan atılan 12 balistik füze, 2 seyir füzesi ve 19 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin birçok saldırıya müdahale ettiği belirtiliyor.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Saldırılarda hafif, orta ve ağır derecede 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BAE'de 28 Şubat'tan bu yana 13 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada ayrıca İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplamda 519 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 210 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Bu süreçte, görev başındaki 2 asker ile BAE ordusunda görev yapan sözleşmeli Fas uyruklu bir sivilin yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 10 sivilin hayatını kaybettiği, farklı uyruklardan 221 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
