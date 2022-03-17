BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı - Haberler

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BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 30 kişilik mürettebatı bulunan bir geminin Basra Körfezi'nde kötü hava koşullarından dolayı battığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 30 kişilik mürettebatı bulunan bir geminin Basra Körfezi'nde kötü hava koşullarından dolayı battığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, batan geminin BAE'ye ait olduğunu duyurdu.

Buşehr Liman ve Denizcilik İdaresi Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri, fırtınanın Basra Körfezi'ndeki gemilerin hareketini ve denizcilik faaliyetlerini aksattığını belirterek, "Birleşik Arap Emirliği'ne ait otomobil taşıyan gemi, Basra Körfezi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle Asuliye Limanı'na 30 mil mesafedeyken battı." dedi.

Geminin mürettebatını kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini kaydeden Kevseri, 30 kişilik mürettebatın can yelekleriyle suda kurtarılmayı beklediğini ve helikopter desteği talebinde bulunduklarını aktardı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi, Fırtına, Gemi, Güncel, Haberler

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