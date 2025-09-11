BAE ve Umman Liderleri, İsrail'in Katar Saldırısını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, " İsrail'in Katar saldırısının bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi tehdit oluşturduğunu" belirtti.

İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısından bir gün sonra Doha'yı ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, bugün de resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti.

Umman resmi haber ajansı OMAN'a göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Salale kentindeki El-Hısn Sarayı'nda Umman Sultanı Bin Tarık bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Katar'a saldırısının yanı sıra ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamanın yolları ele alındı.

İki lider, " İsrail'in saldırısının, devletlerin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu" vurguladı.

BAE ve Umman liderleri, Katar'ın yanında olduklarını, egemenliğini ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için alacağı her türlü kararı destekleyeceklerini dile getirdi.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, saldırıdan bir gün sonra Doha'ya giderek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.