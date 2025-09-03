BAE ve Suudi Arabistan Liderlerinden Filistin Üzerine Görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan ve BAE'nin resmi haber ajansları verdikleri haberde, Bin Zayid'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği kısa süreli ziyareti kapsamında Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), görüşmede, "ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının gözden geçirildiğini, ayrıca Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini" kaydetti.

BAE resmi haber ajansı WAM ise görüşmede iki ülke arasındaki ortak çalışma ve stratejik işbirliği alanlarındaki derin ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ela alındığını aktardı.

Görüşmede, Bin Zayid ve Bin Selman'ın, "Filistin'de bölge halklarının ve ülkelerinin çıkarlarına hizmet eden iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için net bir yol belirleyerek bölgede istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesinin gerekliliğini" vurguladığı belirtildi.

Riyad'daki ikili görüşmenin ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeden ayrıldı.