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BAE ve Sırbistan arasında çeşitli alanlarda 5 anlaşma, 4 mutabakat zaptı imzalandı

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BAE ve Sırbistan arasında çeşitli alanlarda 5 anlaşma, 4 mutabakat zaptı imzalandı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sırbistan, çeşitli alanlarda 5 anlaşma ile 4 mutabakat zaptı imzaladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sırbistan, çeşitli alanlarda 5 anlaşma ile 4 mutabakat zaptı imzaladı.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda Al Nahyan ve Vucic'in de katıldığı törende iki ülkenin ilgili bakanlık ve kurumları arasında çeşitli alanlarda "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşması imzalandı.

BAE ve Sırbistan arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejik ortaklığın; adli iş birliği, hükümlülerin karşılıklı iadesi ve Abu Dabi Kalkınma Fonu ile Sırbistan hükümeti arasında iş birliğini kapsayan 5 anlaşma ile diplomatik ve kültürel iş birliğini, insan kaçakçılığıyla mücadeleyi ve siber güvenliği kapsayan 4 mutabakat zaptını kapsadığı kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic dün BAE'ye ulaşmış, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından bugün Abu Dabi'de resmi törenle karşılanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel

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