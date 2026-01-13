Haberler

BAE ile Nijerya arasında kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya, yatırım ve ticaret alanlarında yeni bir dönemi başlatmak için kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, karşılıklı gümrük vergilerini düşürmeyi ve ticari engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Nijerya arasında kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Bin Zayid ve Tinubu'nun katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında yatırım ve ticaret alanlarında yeni bir dönemi başlatmak üzere kapsamlı ekonomik ortaklık işbirliği anlaşması imzalandı.

BAE ve Nijerya'nın imzaladığı kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması, karşılıklı gümrük vergilerini düşürme ve ticari engelleri kaldırma adımlarıyla iki ülke arasında yatırım ve ticareti artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu