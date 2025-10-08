BAE ve Kuveyt'ten Gazze İçin Ateşkes Destek Yılı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, Gazze Şeridi'nde ateşkesi amaçlayan tüm girişim ve çabaları desteklediklerini teyit etti.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan resmi ziyaret kapsamında gittiği Kuveyt'te Emir Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Al Nahyan ile Sabah görüşmede, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve adil bir barışın tesis edilmesini hedefleyen tüm girişim ve çabaları desteklediklerini" vurguladı.

Kapsamlı barışın, bölgedeki tüm halkların ve devletlerin maslahatı adına istikrarı sağlamanın tek yolu olduğunu teyit eden iki lider, Filistin halkının barış ve istikrar beklentilerini karşılamak için son dönemde artan Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının temel alınması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakereler devam ediyor.

BAE ile Kuveyt arasındaki ilişkiler

Al Nahyan ile Sabah görüşmesinde ayrıca ikili ilişkiler, kalkınma ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliği konuları ele alındı.

Körfez Ortak Eylem sürecinin de ele alındığı görüşmede, taraflar ülkelerinin "Körfez İşbirliği Konseyi'ni güçlendirecek, bölge halklarının kalkınma ve refah beklentisini karşılayacak her türlü girişimi destekleme konusunda kararlı olduğunu" aktardı.

Haberde, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, "kardeşçe bir ziyaret" çerçevesinde sabah saatlerinde geldiği Kuveyt'ten ayrıldığı kaydedildi.