BAE ve Kuveyt'te "teyakkuzu artırmak" amacıyla askeri tatbikat düzenledi
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Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "teyakkuzu artırmak" amacıyla iki ayrı tatbikatın düzenlendiği açıklandı.
Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "teyakkuzu artırmak" amacıyla iki ayrı tatbikatın düzenlendiği açıklandı.
Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt ordusu ve sivil savunma birimlerinin çeşitli tehlikelere yönelik "teyakkuzu artırmak" için ülkenin kuzeyinde tatbikat düzenlediği bildirildi.
Tatbikatın Başbakan Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah'ın gözetiminde düzenlendiği belirtilirken, İçişleri Bakanı Talal Halid el-Ahmed es-Sabah'ın yanı sıra ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın da tatbikatı takip ettiği belirtildi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı tarafından "Ortak Kuvvetler Komutanlığı Kalkan 51" tatbikatının düzenlendiği kaydedildi.
Tatbikat yoluyla, ülkedeki silahlı kuvvetler arasında ortak harekatın planlanması ve uygulanması yoluyla etkinliğin ve hazırlığın artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.