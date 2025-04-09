BAE ve Kongo Cumhuriyeti Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kongo Cumhuriyeti arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun huzurunda iki ülke arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Anlaşma, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi ile Kongo Maliye, Bütçe ve Kamu İşleri Bakanı Christian Yoka tarafından imzalandı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, anlaşmanın iki ülke arasında çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda niteliksel yeni bir işbirliği aşamasının başlatılmasına katkı sağlayacağını umduğunu dile getirdi.

Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso da anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılayarak, anlaşmanın iki ülkenin sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve halklarının refahı konusundaki vizyon ve özlemlerini güçlendirmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.